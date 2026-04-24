Bắt gã thanh niên đi xe không biển, liều lĩnh tông vào lực lượng công an

Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú phường Phú Xuân để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch của Công an TP Huế về tăng cường công tác phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy gây rối trật tự công cộng, khoảng 21h30 ngày 19/4, các tổ công tác đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố theo kế hoạch.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tuyên đọc và thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (SN 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hoá đang lập rào chắn kiểm soát, Khoa vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại. Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác công an bị ngã xuống đường.

Đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khống chế, đưa cả Khoa và Hưng về trụ sở để làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.