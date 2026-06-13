Vietlott 13/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 13/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 13/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/6 - Xổ số Power 6/55 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/6/2026 - Vietlott Power 6/55 13/6

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 11/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/6/2026

Vietlott 11/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/6/2026

- Vietlott 9/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/6/2026

Vietlott 9/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/6/2026

- Vietlott 6/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/6/2026

Vietlott 6/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/6/2026

- Vietlott 4/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/6/2026

Vietlott 4/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người quan tâm nhờ cách chơi đơn giản, dễ hiểu cùng cơ hội sở hữu các giải Jackpot giá trị lớn liên tục tăng qua từng kỳ quay chưa có người trúng.

- Lịch quay số Power 6/55 được ấn định vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay thưởng diễn ra công khai, minh bạch và có sự giám sát theo đúng quy định.

- Khi có điều chỉnh về thời gian quay số hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi theo dõi kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott Power 6/55, người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người chơi phải xuất trình vé còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa thông tin. Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền theo đúng quy định.

- Sau khi kỳ quay kết thúc, người chơi nên chờ khoảng 60 phút trước khi tra cứu kết quả để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu, giúp việc đối chiếu vé số chính xác hơn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong khoảng 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần bổ sung thông tin để xác minh vé trúng thưởng, thời gian chi trả có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó Jackpot 1 dành cho trường hợp trùng đủ 6 số may mắn, với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, có mức khởi điểm khoảng 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa có người nhận giải.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có thể nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng hoặc trúng 3 số nhận 50.000 đồng theo quy định.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng/lượt tham gia. Trường hợp trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận mức thưởng cao nhất theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 13/6/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.