Đầm Bạch Liên hiếm gặp cách trung tâm Hà Nội 20km vào mùa đẹp nhất năm

Theo những người trồng sen, Bạch Liên là giống sen có nguồn gốc từ Ấn Độ. Khi trưởng thành, cây có thể cao gần 2m. Hoa lúc mới nở có màu trắng pha xanh nhạt, sau đó chuyển dần sang màu trắng tinh khiết. Nhụy vàng nổi bật giữa những cánh hoa trắng tạo nên vẻ đẹp riêng của loài sen này.