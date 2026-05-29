Diễn viên phim 'Tây du ký' An Vân Vũ qua đời

Theo Sina, diễn viên An Vân Vũ từng góp mặt trong Tây du ký qua đời vào tối 28/5 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi. Theo truyền thông Hoa ngữ, tang lễ của An Vân Vũ được thực hiện giản dị, kín đáo theo di nguyện của ông.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp, đồng thời nhắc lại vai trò của An Vân Vũ trong lĩnh vực kinh kịch và trong đoàn làm phim Tây du ký. Ông cho biết sự ra đi của nam nghệ sĩ là mất mát đối với dòng nghệ thuật kinh kịch phái Mã Liên Lương.

Cùng với lời tiễn biệt, ông đăng lại hình ảnh từng đến thăm An Vân Vũ tại Bắc Kinh vào tháng 3/2025. Bức ảnh hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau, nở nụ cười hiền hậu, nay trở thành khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ lại hình ảnh bên An Vân Vũ.

An Vân Vũ sinh năm 1948 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông là nghệ sĩ nam của kinh kịch, gắn bó lâu năm với sân khấu truyền thống và thuộc thế hệ kế thừa dòng nghệ thuật phái Mã Liên Lương.

Với công chúng đại chúng, tên tuổi An Vân Vũ được nhớ đến nhiều nhất nhờ Tây du ký do CCTV sản xuất. Dù chỉ xuất hiện với vai khách mời, hình ảnh nhân vật Phúc Tinh do ông thể hiện vẫn để lại dấu ấn nhờ tạo hình hiền hòa, mang nét trang nhã đặc trưng của các vai diễn thần tiên trong phim.

Nhân vật Phúc Tinh do An Vân Vũ thủ vai trong "Tây du ký".

Sau thành công của phim, An Vân Vũ không theo đuổi diễn xuất mà tập trung cho sự nghiệp sân khấu. Trong quãng đời làm nghề của mình, ông để lại dấu ấn qua nhiều vở diễn như Tứ lang thăm mẹ, Ô Long viện, Chiến Trường Sa. Những vai diễn này cho thấy phong cách biểu diễn điềm đạm, chắc nghề và giàu chiều sâu.

Ngoài hoạt động sân khấu, An Vân Vũ còn được biết đến với việc giảng dạy kinh kịch trong nhiều năm, đào tạo một số học trò theo con đường nghệ thuật truyền thống. Một số học trò của ông từng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật tại Trung Quốc.

Trước khi qua đời, ông vẫn quan tâm đến nghệ thuật dù phải chiến đấu với bệnh tật. Tháng 3 vừa qua, nam nghệ sĩ còn tham dự hoạt động sân khấu. Lúc này, sức khỏe của ông vẫn còn khá tốt, tinh thần minh mẫn.

Thông tin ông qua đời cũng khiến khán giả một lần nữa nhìn lại hành trình suốt 4 thập kỷ của Tây du ký. Nhiều nghệ sĩ từng góp mặt trong bộ phim đã lần lượt rời xa cõi tạm, để lại cảm giác tiếc nuối cho những ai yêu mến tác phẩm này.