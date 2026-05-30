Sáng 30/5, thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận. Thí sinh làm bài tự luận trong 120 phút từ 8h đến 10h.

Kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội năm nay diễn ra tại 224 điểm thi với gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.