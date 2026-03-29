Bánh mỳ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của ẩm thực đường phố Việt Nam, xuất hiện ở mọi ngóc ngách từ vỉa hè đến các cửa hàng sang trọng. Sự tiện lợi, giá rẻ và hương vị hài hòa giữa tinh bột, đạm cùng rau củ đã khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho bữa ăn của hàng triệu người.

Tuy nhiên, thời gian qua, những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ khiến nhiều người hoang mang. Gần nhất là ngày 24/3, 17 người nhập viện với các triệu chứng nôn ói, sốt cao nghi sau khi ăn bánh mỳ bán lưu động tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Hay như hồi tháng 11/2025, 316 người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ tại một cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP.HCM.

Không ít người đặt ra câu hỏi vì sao bánh mì dễ gây ngộ độc hàng loạt?

Bánh mỳ không đơn thuần là ổ bánh đơn lẻ mà là nhóm thực phẩm phức tạp Dưới đây là 5 lý do giải thích nếu không đảm bảo an toàn thực phẩm thì bánh mỳ trở thành nguồn cơn của các vụ ngộ độc hàng loạt.

Pate và bơ trứng

Pate là linh hồn của ổ bánh mỳ nhưng dễ hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Pate thường được làm từ gan, thịt lợn, mỡ và được xay nhuyễn, hấp cách thủy. Đây là loại thực phẩm giàu đạm, độ ẩm cao và ít tính axit - những điều kiện hoàn hảo để vi khuẩn phát triển.

Bên cạnh đó, loại bơ vàng thường dùng trong bánh mỳ Việt Nam thực chất là bơ trứng, được đánh từ lòng đỏ trứng gà tươi và dầu ăn. Khi bơ và pate được để ở nhiệt độ nóng trong nhiều giờ liền tại các xe bánh mỳ ngoài trời, vi khuẩn sẽ dễ sinh xôi theo cấp số nhân. Vậy nên, thực khách tuyệt đối bỏ nếu thấy pate có mùi chua, nhớt, mốc.

Rau sống và đồ chua

Ổ bánh mỳ sẽ rất khô khan nếu thiếu hành ngò, dưa leo và đồ chua (cà rốt, củ cải ngâm chua ngọt). Tuy nhiên, đây lại là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn E. coli. Nếu quá trình rửa rau không kỹ, không ngâm nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn nồng độ phù hợp, các loại trứng giun sán và vi khuẩn gây tiêu chảy sẽ bám trụ lại.

Đồ chua cũng tiềm ẩn rủi ro nếu quá trình lên men không đảm bảo độ pH cần thiết. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thường sơ chế rau với số lượng lớn trong điều kiện vệ sinh kém, dẫn đến việc nhiễm chéo từ môi trường vào thực phẩm.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thịt nguội, chả lụa, xúc xích và thịt xá xíu thường được sản xuất tại các lò chế biến thủ công. Việc sử dụng phụ gia không kiểm soát như chất bảo quản quá liều lượng có thể gây ngộ độc hóa học. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở chuỗi cung ứng lạnh.

Từ lúc xuất xưởng đến khi đến tay người bán bánh mỳ, nếu các loại thịt này không được vận chuyển và bảo quản trong ngăn mát, chúng sẽ bắt đầu quá trình ôi thiu ngầm. Tại các sạp bánh mỳ vỉa hè, thực phẩm thường được bày biện lộ thiên trên mặt bàn hoặc trong tủ kính dưới cái nắng gay gắt. Nếu không được bảo quản đúng thì các loại đồ nguội cũng thành nguồn cơn gây hại cho hệ tiêu hóa.

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhiễm chéo là nguyên nhân phổ biến nhất trong các vụ ngộ độc hàng loạt tại các cửa hàng có lượng khách đông. Người bán bánh mỳ thường phải làm việc liên tục với cường độ cao, dẫn đến việc lơ là các quy tắc vệ sinh. Việc dùng tay trần để bốc thịt, cắt bánh mỳ sau khi vừa nhận tiền từ khách hàng là hình ảnh thường thấy.

Tiền mặt là vật trung gian chứa hàng nghìn loại vi khuẩn khác nhau, và việc tiếp xúc trực tiếp này khiến vi khuẩn từ tiền truyền sang thực phẩm một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, việc sử dụng chung dao, thớt cho cả thực phẩm chín (như chả, thịt) và thực phẩm sống hoặc rau củ mà không qua tẩy rửa cũng tạo cơ hội cho vi khuẩn chuyển dịch.

Nếu người chế biến đang có vết thương hở ở tay hoặc không đeo khẩu trang khi nói chuyện, hắt hơi, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào bánh mỳ mà ngay cả việc hâm nóng lại bánh mỳ cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn.

Áp lực phục vụ số lượng lớn

Các vụ ngộ độc hàng loạt thường xảy ra tại những tiệm bánh mỳ nổi tiếng hoặc các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp. Khi số lượng đơn hàng lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn ổ mỗi ngày, quy trình kiểm soát chất lượng dễ bị đứt gãy.

Để kịp tiến độ, người bán có thể nhập thêm nguồn nguyên liệu trôi nổi khi hết hàng đột xuất, hoặc rút ngắn thời gian chế biến (như pate chưa hấp đủ thời gian, rau chưa rửa kỹ). Khi một lô nguyên liệu duy nhất bị nhiễm khuẩn – ví dụ một mẻ pate hỏng thì sẽ được phân phối vào hàng trăm ổ bánh mỳ trong vài tiếng đồng hồ.

Do bánh mỳ thường được tiêu thụ ngay và có thời gian ủ bệnh ngắn (từ vài giờ đến 24 giờ), số lượng người nhập viện sẽ tăng vọt trong cùng một thời điểm. Sự thiếu hụt về kiến thức an toàn thực phẩm của các chủ cơ sở nhỏ lẻ, kết hợp với việc ham rẻ hoặc tối ưu hóa lợi nhuận, chính là kẽ hở lớn nhất khiến bánh mỳ trở nên độc hại.

Để bảo vệ bản thân, người tiêu dùng nên chọn những cửa hàng có uy tín, quan sát kỹ quy trình chế biến, có sự chứng nhận của cơ quan chức năng. Bánh mỳ chỉ thực sự ngon khi nó đi kèm với sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe.