Nhiều học sinh tiểu học ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới, khoảng 11h ngày 8/4, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng đường tiêu hóa.

Trong số này, 2 học sinh sinh năm 2017 được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh do sốt cao, nôn ói nhiều. Các trường hợp còn lại được xử trí tại trường bằng cách bù nước đường uống, theo dõi triệu chứng, sau đó liên hệ phụ huynh đưa về nhà.

Đến 18h ngày 8/4, các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, Gia Định, Nhi Đồng 2 và trạm y tế phường tiếp nhận thêm 27 trường hợp học sinh đến khám với biểu hiện tương tự. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, không ghi nhận ca nặng.

Theo UBND phường Bình Quới, đến sáng 9/4, toàn bộ học sinh đã được về nhà theo dõi và có thể trở lại trường học.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung. Cơ quan chức năng nhận định cần tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác.

Hiện các mẫu thức ăn, nước uống trong ngày 7 và 8/4 đã được lấy để xét nghiệm, phục vụ công tác xác minh.