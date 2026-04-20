TP.HCM công bố kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây

Chiều 20/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết quả điều tra vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Ngay sau khi ghi nhận các trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc, Sở An toàn thực phẩm đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác, phối hợp với Sở Y tế và UBND phường Bình Quới tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế.

Kết quả cho thấy, sự cố xảy ra ngày 7/4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây được xác định là vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân xuất phát từ bữa ăn bán trú trong ngày với tổng cộng 740 người sử dụng. Trong đó, 266 người xuất hiện triệu chứng, 190 trường hợp phải nhập viện, may mắn không ghi nhận ca tử vong.

Trường hợp ngộ độc sau bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: BVCC)

Qua phân tích dịch tễ và thống kê, hầu hết món ăn đều có dấu hiệu nhiễm chéo; trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được xác định là hai món có nguy cơ cao nhất.

Về tác nhân gây bệnh, cơ quan chức năng xác định vi khuẩn Salmonella spp. là nguyên nhân chính; đồng thời phát hiện thêm các vi khuẩn khác như E. coli và Staphylococcus aureus.

Cơ sở cung cấp suất ăn – Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – được xác định là đơn vị liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 8/4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng liên quan đường tiêu hóa.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, làm rõ nguồn lây và nguyên nhân vụ việc, đảm bảo xử lý theo đúng quy định.