Hơn 200 học sinh Trường TH Bình Quới Tây ngộ độc: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Ngày 13/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Trước đó, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Tính đến nay, ghi nhận 202 học sinh xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh.

Ca ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như: lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng; nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo; đồng thời sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, vụ việc ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong việc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm, đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Trước đó, khoảng 11h ngày 8/4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng liên quan đường tiêu hóa.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, làm rõ nguồn lây và nguyên nhân vụ việc, đảm bảo xử lý theo đúng quy định.