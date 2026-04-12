Xử phạt tiệm bánh mì ở Vũng Tàu gây ngộ độc 108 người, có cả phụ nữ mang thai

Ngày 12/4, UBND phường Vũng Tàu cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Nguyễn Thị Băng Tuyền (49 tuổi) - chủ tiệm bánh mì kẹp thịt, tại địa chỉ kinh doanh số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Tiệm bánh mì không tên tại số 13 Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) vào thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra. (Ảnh: Quang Hưng)

Với 3 lỗi vi phạm hành chính và 2 tình tiết tăng nặng, chủ tiệm bánh mì này bị xử phạt 32 triệu đồng.

Cụ thể, những hành vi vi phạm gồm: người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chủ tiệm bánh mì cũng có nhiều tình tiết tăng nặng như: vi phạm hành chính có quy mô lớn; vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Ngoài phạt tiền, tiệm bánh mì còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh 3 tháng.

Các trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Quang Hưng)

Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, cơ quan chức năng phường Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 108 người ăn bánh mì ở tiệm trên đã phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Tâm Anh (TP.HCM). Trong đó có cả trẻ em, người già, phụ nữ mang thai.

Liên quan vụ ngộ độc này, Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỷ lệ 54,9%) cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.