Vụ nghi ngộ độc tại trường tiểu học ở TP.HCM: Số ca tăng lên 184

Số học sinh này được tiếp nhận, theo dõi và điều trị tại 5 cơ sở y tế, phần lớn trong số đó tình trạng đã ổn định.

Cụ thể, trong tổng số 184 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, có 141 trường hợp đang được theo dõi, điều trị ngoại trú và 43 trường hợp điều trị nội trú. Tuy số nhập viện lớn nhưng tình trạng các bệnh nhân nhìn chung ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 bệnh nhân, trong đó 28 trường hợp đang điều trị nội trú, 22 ca theo dõi ngoại trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 36 học sinh nghi ngộ độc, gồm 13 em điều trị nội trú. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 84 trường hợp nhưng chủ yếu điều trị ngoại trú (82 ca), chỉ 2 người điều trị nội trú.

Học sinh được điều trị, chăm sóc y tế sau khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Tân Định ghi nhận 1 ca điều trị nội trú, hiện đã ổn định và xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú. Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 13 trường hợp, tất cả đều được kê đơn và điều trị ngoại trú.

Kết quả phân tích bước đầu cho thấy 7/10 mẫu phân của các bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, thường liên quan đến thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến của vụ việc, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo đầy đủ nguồn lực thuốc men và trang thiết bị để phục vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc xét nghiệm, xác định nguyên nhân và điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế cũng lưu ý, việc sử dụng kháng sinh cần được cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella, đồng thời điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có kết quả.