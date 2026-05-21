Thắng Freiburg 3-0, Aston Villa vô địch Europa League

Aston Villa là đại diện đầu tiên của bóng đá Anh mang về cúp châu Âu ở mùa giải 2025-2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery vô địch UEFA Europa League bằng chiến thắng 3-0 trước Freiburg (Đức). Youri Tielemans, Emiliano Buendia và Morgan Rogers là 3 cầu thủ ghi bàn.

Freiburg có cơ hội rất sớm, nhưng đội bóng Đức không duy trì được sức ép. Họ cầm bóng 51% cả trận - có nghĩa là không lép vế về thế trận trước đối thủ - nhưng chỉ tung ra 4 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vỏn vẹn 0,27. Aston Villa không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng tấn công sắc nét hơn hẳn. Đại diện Ngoại Hạng Anh có 17 pha dứt điểm, 6 lần đưa bóng trúng đích, 4 cơ hội nguy hiểm và 3 bàn thắng.

Rogers ghi bàn mở tỷ số trong trận Aston Villa thắng Freiburg 3-0. (Ảnh: Reuters)

Sự khác biệt giữa 2 đội bóng nằm ở khả năng tạo cơ hội và tận dụng. Ngay trong hiệp một, tổng số pha dứt điểm mà Aston Villa tạo ra nhiều gấp 3 lần Freiburg. Hàng phòng ngự của đội bóng Đức sụp đổ ở cuối hiệp đấu với 2 bàn thua liên tiếp chỉ cách nhau chưa đầy 10 phút.

Khoảnh khắc Buendia nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Reuters)

Phút 41, Morgan Rogers chuyền bóng cho Youri Tielemans trong vòng cấm. Tiền vệ người Bỉ dứt điểm một chạm, đưa bóng vòng qua thủ môn Noah Atubolu để mở tỷ số. Trong thời gian bù giờ, John McGinn kiến tạo để Emiliano Buendia dứt điểm vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.

Aston Villa vô địch Europa League. (Ảnh: Reuters)

Sau giờ nghỉ, Freiburg giữ bóng vượt trội (60%) trong thế phải ghi bàn để thắp lại hy vọng, nhưng họ không tạo ra khác biệt. Đội bóng Đức chỉ có 1 cú sút. Ngược lại, Aston Villa lùi thấp hơn, chờ cơ hội và tiếp tục nguy hiểm trong các pha lên bóng. Phút 58, Buendia chọc khe để Rogers thoát xuống rồi dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 3-0.

Aston Villa thắng Freiburg 3-0 và vô địch Europa League. Bóng đá Anh còn 2 đại diện tham dự các trận chung kết cúp châu Âu là Arsenal (gặp Paris Saint-Germain ở Champions League) và Crystal Palace (gặp Rayo Vallecano ở Conference League).

Freiburg 0 3 Aston Villa 41' Tielemans 45+3' Buendia 58' Rogers

Số liệu thống kê Freiburg 0-3 Aston Villa.