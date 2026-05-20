Lật xe tải chở cát, người đi đường bị vùi tử vong

Tối 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải chở cát làm một người tử vong xảy ra tại xã Ea Phê.

Hiện trường người đàn ông bị cát trên xe tải vùi lấp.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ô tô tải chở cát chạy trên tuyến đường qua khu vực gần đập Krông Buk Hạ. Khi đến đoạn cua thuộc buôn Puăn B, xe bị lật nghiêng về bên phải. Lúc này hàng chục khối cát trên thùng xe đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đàn ông đang đi bộ.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đào bới cát để cứu nạn nhân. Sau khoảng 20 phút, người đàn ông được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, cabin xe tải lật trước cổng một nhà dân, kính chắn gió vỡ nát. Cát tràn vào sân, vùi lấp hai xe máy. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt.

Theo nhân chứng, nạn nhân 26 tuổi, đang trên đường đi đổi bình nước uống về nhà thì không may gặp nạn. Người này có hoàn cảnh khó khăn, là cha của hai con nhỏ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.