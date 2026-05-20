Chính phủ tiếp tục cắt giảm một loạt thủ tục, điều kiện kinh doanh trong 11 ngành, lĩnh vực

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy cải cách thể chế để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số,” nhiều thủ tục hành chính được đánh giá còn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý đang được yêu cầu rà soát, cắt giảm khẩn trương.

Tại Công văn số 4408/VPCP-CĐS, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng.

Công văn số 4408/VPCP-CĐS nêu: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng đã rà soát, nghiên cứu và có báo cáo hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thời gian qua; đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa đối với các nhóm quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, Bộ Tư pháp đã rà soát độc lập, có Văn bản số 3185/BTP-KSTT ngày 12/5/2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính.

Rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy

Xét Báo cáo của các bộ và đề xuất của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3185/BTP-KSTT, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan:

Nghiên cứu các ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3185/BTP-KSTT ngày 12/5/2026 để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5/2026; báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa đối với các phương án vượt thẩm quyền, hoàn thành thực thi trong tháng 6/2026.

Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tại dự thảo Nghị quyết phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình Chính phủ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người, cho công trình và tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân; rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Đơn giản hóa thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp, thực hiện thủ tục hành chính đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị liên quan: Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026; phối hợp với Bộ Công an thực hiện nội dung nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong quá trình xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5/2026.