Nam sinh đầu trần lạng lách trên phố Hà Nội bị phạt hơn 5 triệu đồng

Chiều 20/5, Đội CSGT đường bộ số 7 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt đối với K.Q.H. (SN 2009, trú tại Hà Nội, là học sinh THPT) do có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, H. bị xử lý với các lỗi gồm điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và lạng lách, đánh võng trên đường.

Do chưa đủ 18 tuổi, tổng số tiền nam sinh này bị xử phạt là hơn 5,2 triệu đồng. Người ngồi sau xe cũng bị xử lý theo quy định.

Hình ảnh 2 nam sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách trên phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên đầu trần đi xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên đường Khuất Duy Tiến.

Theo nội dung đoạn clip, các thanh niên này liên tục chuyển hướng đột ngột giữa dòng phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh danh tính người vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Sau quá trình rà soát, lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ người điều khiển phương tiện là K.Q.H. Tại cơ quan công an, nam sinh này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhất là trong thời gian nghỉ hè sắp tới.