Xác minh nguyên nhân người đàn ông chết cạnh xe tải trên cao tốc Bắc - Nam

UBND xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, cơ quan chức năng địa phương đang xác minh vụ việc liên quan người đàn ông được phát hiện tử vong trên đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thông tin ban đầu, chiều 20/5, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cạnh xe tải đang đậu trên làn khẩn cấp tại Km694 thuộc cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Người đàn ông được phát hiện chết bất thường cạnh chiếc xe tải dừng bên làn khẩn cấp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. (Ảnh: T.G)

Trên xe không có người nên nghi vấn đây là tài xế của xe tải nói trên. Vị trí phát hiện vụ việc thuộc địa phận thôn Giang Sơn (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị).

Khi tiếp cận, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng địa phương. Người dân cho biết chiếc xe tải đậu trên làn khẩn cấp ở vị trí này từ tối 19/5 khi trời có mưa lớn.

Danh tính người đàn ông hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cách đây 2 ngày, một nam tài xế cũng được phát hiện tử vong trong xe container tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TP.HCM.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông T.C (SN 1956, khoảng 70 tuổi).