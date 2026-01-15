'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'

(VTC News) -

Nữ phụ xe nhanh chóng tắt máy, gọi hỗ trợ khi thấy tài xế đột quỵ. (Nguồn: Tôi là Dân Hóc Môn)

Sáng 14/1, anh C.M.T., 42 tuổi, tài xế xe buýt số 85 tuyến Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân, TP.HCM bất ngờ bị đột quỵ khi xe chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa. Việc xe mất lái khi đang chạy trên đường có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, rất may là nguy cơ này bị chặn nhờ hành động kịp thời của nữ nhân viên soát vé.

Trong clip trích xuất từ camera trên xe buýt, ngay khi phát hiện sự việc, nữ nhân viên nhanh chóng tắt máy. Sau khi xe dừng an toàn, chị lại phối hợp tri hô ứng cứu, lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa tài xế đi bệnh viện. Nhờ vậy, xe buýt số 85 chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây ảnh hưởng đến hàng chục hành khách trên xe và người đi đường gần đó. Điều đáng buồn là tài xế C.M.T. dù được đi đến bệnh viện ngay nhưng không qua khỏi.

Chứng kiến hành động của nữ nhân viên xe buýt, nhiều cư dân mạng tấm tắc ngợi khen, không ít người đề nghị thưởng thêm cho chị vì hành động nhanh nhạy, kịp thời cứu sống hàng chục người, tránh được tai nạn thảm khốc: "Rất mong chính quyền tặng bằng khen cho chị soát vé nhanh tay, lẹ mắt. Nếu chị không để ý và phản ứng cực nhanh có lẽ tất cả hành khách trên xe buýt sẽ gặp nguy hiểm".

"Phản xạ của chị quá tuyệt vời, trong giây phút sinh tử vẫn giữ được bình tĩnh để tắt máy xe, chị đúng là người hùng cứu cả mấy chục mạng người. Thật sự nể phục"; "Một hành động cứu sống biết bao gia đình. Mong công ty xe buýt và cơ quan chức năng có hình thức khen thưởng xứng đáng cho chị"; "Xem clip mà thót tim. Không có chị nhân viên thì xe mất lái, lao đi gây thêm bao nhiêu tai nạn cho người đi đường"...

Mai Chi bình luận: "Trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc, chị vẫn biết rằng nên tắt máy trước tiên. Chị đúng là quý nhân của hàng chục hành khách trên chuyến xe đó. Hành động tắt máy xe kịp thời của chị đã ngăn chặn một thảm kịch lớn. Chúc chị luôn mạnh khỏe và bình an trên vạn dặm đường".

Thùy Trang chia sẻ: "Dù nghề nghiệp nào thì những con người giàu trách nhiệm vẫn luôn tỏa sáng. Trong lúc đó, hẳn chị cũng hoảng lắm vì tình huống hy hữu, không ai ngờ đến. Mong đơn vị quản lý xe buýt có hình thức khen thưởng đặc biệt cho chị. Chị không chỉ cứu người trên xe mà còn cứu cả những người đang lưu thông trên đường lúc đó".

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ suy ngẫm về nghề nghiệp và vấn đề chăm sóc sức khỏe của tài xế nói riêng, cũng như tai biến đột quỵ trong xã hội hiện đại. "Nghề tài xế áp lực quá và sức khỏe đôi khi không nói trước được điều gì. Hy vọng các bác tài luôn chú ý giữ gìn sức khỏe và các công ty có chế độ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn", Thanh Tùng viết.

Nhiều dân mạng gọi chị là người hùng khi giúp tránh được tai nạn thảm khốc.

Phạm Quân bình luận: "Thương anh tài xế ra đi khi tuổi đời còn trẻ, phục chị nhân viên đã xử lý kịp thời để không xảy ra tai nạn thảm khốc. Đúng là đột quỵ không tha ai và không biết khi nào đến, mong mọi người luôn đi khám định kỳ đầy đủ để phát hiện sớm nhất".

Không chỉ vậy, dân mạng còn chia sẻ các nguyên tắc sơ cứu khi gặp trường hợp có người đột quỵ giữa đường. Minh Lộc bình luận: "Hành động của chị soát vé cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho nhân viên. Một nghĩa cử quá cao đẹp giữa đời thường".

Hoàng Dũng chia sẻ: "Khi thấy người bị đột quỵ, mọi người cần gọi ngay cấp cứu, giữ bình tĩnh, đặt người bệnh nằm nghiêng an toàn, đầu cao, nới lỏng quần áo và không cho ăn uống bất cứ thứ gì. Ghi nhớ thời điểm triệu chứng bắt đầu để tận dụng 'thời gian vàng' trong 4,5 giờ đầu".