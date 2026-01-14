Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ, tiếp viên nhanh trí ngăn tai nạn

(VTC News) -

Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ khi lái xe.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h31 ngày 14/1 trên tuyến xe buýt có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương – Khu công nghiệp Nhị Xuân).

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines và dữ liệu theo dõi hành trình phương tiện, xe buýt BKS 50E-208.91 do đơn vị này vận hành đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra sự cố liên quan đến sức khỏe của tài xế.

Tài xế đột quỵ khi đang lái xe. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thời điểm trên, tài xế C.M.T. (SN 1984) bị đột quỵ trong lúc điều khiển phương tiện, không còn khả năng làm chủ tay lái. Phát hiện tình huống bất thường, nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh chóng tiếp cận buồng lái, tắt khóa điện để xe dừng lại, đồng thời phối hợp đưa tài xế đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, tài xế C.M.T. đã không qua khỏi.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt chỉ va quẹt nhẹ vào dải phân cách, không gây thương tích cho hành khách trên xe cũng như người tham gia giao thông xung quanh.

Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cùng đơn vị vận hành đã phối hợp xử lý hiện trường, tổ chức giải tỏa phương tiện, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông theo đúng quy định.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình tài xế gặp nạn, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm và phản ứng kịp thời của nhân viên phục vụ trên xe buýt, qua đó góp phần hạn chế tối đa hậu quả của sự cố.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 29/11/2024, một vụ việc tương tự cũng xảy ra với tài xế T.Q.V. (43 tuổi, ngụ Gò Vấp), điều khiển xe buýt tuyến số 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn).

Khi đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Chu Văn An - Đinh Bộ Lĩnh, tài xế V. bị ngất lịm. Dù được nhân viên xe buýt và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, ông V. đã tử vong sau đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đột quỵ.