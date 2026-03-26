Xe tải lật đè trúng ô tô con và xe máy, 2 nữ tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 26/3, tại đường 12B, địa phận Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, xe ô tô tải chở đất biển kiểm soát 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982) cầm lái bị lật nghiêng đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ và xe máy đi ngược chiều.

Xe tải lật đè bẹp xe ô tô 4 chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh điều động một xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã cũng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Thông tin sơ bộ ban đầu, khi xảy ra tai nạn, trên ô tô 4 chỗ có một lái xe là chị N.T.T.H (SN 1979, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ). Người lái xe máy là chị B.T.C. (SN 1986, trú tại xóm Nạch, cùng xã Đại Đồng). Cả 2 nữ tài xế đều tử vong.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu nạn tại hiện trường.

Cách đây ít ngày, tại Ninh Bình cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe trọng tải lớn khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 7h25 ngày 20/3, ô tô tải chạy theo hướng từ Hưng Yên đi Ninh Bình va chạm với hai xe máy và một xe máy điện tại khu vực giao giữa Quốc lộ 10 với tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Paster.

Cú va chạm liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, các nạn nhân văng ra khỏi xe. Hai phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.