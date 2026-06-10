Chủ tịch Quốc hội: Còn tình trạng trụ sở, đất đai sau sắp xếp chậm được xử lý

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, một trong những nội dung được cho ý kiến tại phiên họp là dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nêu rõ đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên.

Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết 04 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới

"Hiện nay, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5; xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đảm bảo bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

"Khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang. Làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi; xây dựng được đội ngũ công chức khối cơ quan Quốc hội chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 Pháp lệnh và 1 Nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách.

Gồm: Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 (dự kiến sáng 24/6) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm, chính kiến để các cơ quan có căn cứ tiếp thu, hoàn thiện.

"Các quyết sách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đang đặt ra", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.