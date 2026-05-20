11 nghị quyết của Chính phủ giúp giảm 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm

Chính phủ vừa ban hành 3 Nghị quyết (số 66.17/2026, số 66.18/2026, số 66.19/2026) về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Người dân lấy số thứ tự để làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết (trong đó bao gồm chùm 8 Nghị quyết ban hành ngày 29/4). Các các bộ cũng ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các Nghị quyết. Tính đến thời điểm này đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025.

11 Nghị quyết của Chính phủ và Thông tư của các bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ Trung ương về địa phương; cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính.

Như vậy, đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Cụ thể, đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 (bãi bỏ 56/198 ngành, nghề) và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025; so với Luật Đầu tư năm 2020 thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40% (bãi bỏ 95/237 ngành, nghề).

Đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính (51.247/96.675 ngày).

Đặc biệt, đã cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, sẽ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thông qua sửa đổi các Nghị định, Thông tư.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các Nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Thủ tướng nghiêm cấm các bộ, ngành, địa phương quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, đúng yêu cầu thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý Nhà nước...