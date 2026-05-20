Bộ trưởng Israel đăng video nhóm người trên tàu tới Gaza bị trói tay, quỳ gối

(VTC News) -

Những cảnh quay từ video do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir công bố. (Video: X)

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir vướng vào làn sóng chỉ trích sau khi đăng video ghi cảnh các nhà hoạt động trên tàu hướng tới Gaza bị binh sĩ dùng dây trói tay và bắt quỳ trên sàn.

Đoạn video được ông Ben Gvir chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy các thành viên của đoàn tàu nhân đạo tới Gaza bị tạm giữ tại cảng Ashdod, cách Tel Aviv khoảng 40 km về phía tây nam.

Trong video mang tiêu đề “Chào mừng tới Israel”, ông Ben Gvir bước vào khu nhà nơi khoảng 430 người đang bị giam giữ, vừa vẫy cờ Israel vừa hô lớn: “Tốt lắm. Phải làm như vậy chứ”. Trong video, một nhà hoạt động bị còng tay hô “Giải phóng Palestine” khi ông Ben Gvir đi ngang qua đã lập tức bị nhân viên an ninh xô ngã xuống đất.

Trong video thứ hai, Ben Gvir nói rằng các nhà hoạt động “đến đây với niềm tự hào như những anh hùng vĩ đại, và giờ hãy nhìn họ bây giờ xem”. Ông đồng thời kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho phép ông ta bỏ tù họ.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir. (Nguồn: AP)

Những nhà hoạt động này thuộc đoàn tàu Global Sumud Flotilla, xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước với mục tiêu vượt Địa Trung Hải tới Dải Gaza nhằm phản đối lệnh phong tỏa của Israel đối với dải đất này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Ban tổ chức Global Sumud Flotilla cho biết đoàn tàu đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chặn lại tại vùng biển cách bờ Gaza khoảng 250 hải lý. Bộ Ngoại giao Israel sau đó thông báo trên mạng xã hội X rằng các nhà hoạt động đã được đưa sang tàu Israel, đồng thời mô tả Global Sumud Flotilla là “đoàn tàu mang tính khiêu khích”.

Trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai phê phán hành vi của vị Bộ trưởng An ninh Quốc gia: “Israel hoàn toàn có quyền ngăn chặn những đoàn tàu mang tính khiêu khích của các nhóm ủng hộ Hamas tiến vào vùng biển của chúng tôi và tiếp cận Gaza. Tuy nhiên, cách Bộ trưởng Ben Gvir xử lý các nhà hoạt động trên con tàu này không phù hợp với các giá trị cũng như chuẩn mực của Israel”, ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel cho biết thêm: “Tôi đã chỉ thị các cơ quan chức năng nhanh chóng trục xuất những kẻ gây rối này trong thời gian sớm nhất".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Gideon Sa'ar cũng đăng tải trên tài khoản X cá nhân thông điệp chỉ trích gay gắt nhằm vào Bộ trưởng Itamar Ben Gvir. “Ông đã cố tình làm tổn hại hình ảnh đất nước bằng hành động đáng xấu hổ này. Ông đã phá hỏng những nỗ lực to lớn của rất nhiều người, từ binh lính IDF đến nhân viên Bộ Ngoại giao và nhiều cá nhân xuất sắc khác. Không, ông không phải bộ mặt của Israel", ông Sa'ar viết.