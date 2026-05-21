Những kiểu bố trí phòng tắm gây bất tiện trong sinh hoạt

Theo các kiến trúc sư nội thất, một phòng tắm đẹp cần đồng thời đáp ứng các tiêu chí về công năng, sự thuận tiện và khả năng chống ẩm hiệu quả.

Dưới đây là những lỗi bố trí phổ biến nhiều gia đình mắc phải:

Phòng tắm mở

Phòng tắm mở, không sử dụng cửa hay vách kính, thường tạo cảm giác hiện đại và đẳng cấp về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này tồn tại nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Vào mùa đông, người dùng dễ cảm thấy rét do nước và hơi ẩm khuếch tán ra không gian xung quanh. Để khắc phục, gia chủ thường phải đầu tư thêm hệ thống sưởi, kéo theo chi phí lắp đặt và vận hành tăng cao.

Bên cạnh đó, nếu thiết kế thiếu độ dốc thoát nước hợp lý, nước dễ đọng lại trên sàn, gây bất tiện và mất vệ sinh. Vì vậy, trước khi lựa chọn phong cách này, nên trao đổi kỹ với kiến trúc sư để đảm bảo hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Bồn tắm đặt giữa phòng

Bồn tắm đặt ở vị trí trung tâm phòng tắm thường xuất hiện trong khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, thiết kế này không phù hợp với không gian sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.

Một trong những hạn chế của bồn tắm đặt rời là khoảng trống giữa bồn và tường thường trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, nước đọng và nấm mốc, gây khó khăn trong quá trình vệ sinh. Ngoài ra, kiểu thiết kế này cũng chiếm khá nhiều diện tích, đặc biệt không phù hợp với những phòng tắm có không gian hạn chế.

Bồn tắm đặt giữa phòng chiếm khá nhiều diện tích. (Ảnh: Noithatantin)

Để tối ưu công năng và giữ cho phòng tắm luôn gọn gàng, nên ưu tiên lựa chọn bồn tắm ốp sát tường. Cách bố trí này vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng, đồng thời giúp tiết kiệm diện tích và thuận tiện hơn trong việc lau chùi.

Sàn phòng tắm rải sỏi

Sàn phòng tắm trải sỏi tự nhiên thường tạo cảm giác gần gũi và mang lại điểm nhấn độc đáo cho không gian. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn lý tưởng nếu tính sự tiện dụng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bề mặt sỏi có cấu tạo gồ ghề và nhiều khe nhỏ, khiến bụi bẩn, cặn xà phòng và nấm mốc dễ tích tụ, gây khó khăn cho việc vệ sinh. Đặc biệt, tại những khu vực sử dụng nguồn nước cứng, các mảng bám và vết ố khoáng chất có thể xuất hiện nhanh chóng, làm mất đi vẻ đẹp ban đầu của sàn.

Vòi sen trần

Vòi sen trần mang đến cảm giác thư giãn như tại spa nhờ dòng nước tỏa đều và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, thiết kế này lại có phần hạn chế về tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Do nước phun trực tiếp từ trên xuống, người dùng khó tránh khỏi việc bị ướt tóc mỗi khi tắm. Bên cạnh đó, loại vòi sen này cũng không thuận tiện khi cần vệ sinh phòng tắm hoặc làm sạch ở những vị trí cụ thể.

Để tăng tính linh hoạt, giải pháp phù hợp là kết hợp vòi sen gắn trần với vòi sen cầm tay.