Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng bận rộn, nhà tắm dần được “nâng cấp” thành một không gian chăm sóc bản thân đúng nghĩa. Thiết kế năm 2026 không chỉ chú trọng thẩm mỹ mà còn hướng tới trải nghiệm cá nhân, sự tiện lợi và yếu tố sinh thái.

Phòng tắm hiện đại với tone sáng

Xu hướng sử dụng những gam màu sáng nhẹ, không trắng hoàn toàn ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế phòng tắm hiện đại. Trong đó, sắc be nổi bật như một lựa chọn lý tưởng nhờ vẻ đẹp tinh tế, dịu mắt nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.

Gam màu này mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi và tạo nên nền trung tính hài hòa, giúp dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu nội thất và vật liệu khác nhau trong không gian.

Tạo điểm nhấn với yếu tố kim loại

Để không gian phòng tắm bớt nhàm chán, xu hướng năm 2026 ưu tiên đưa các chi tiết kim loại vào như những điểm nhấn tinh tế. Thay vì sử dụng tràn lan, các bề mặt mạ vàng hoặc bạc được tiết chế hợp lý nhằm tạo hiệu ứng nổi bật, góp phần tôn lên vẻ hiện đại và sang trọng cho tổng thể.

Những yếu tố kim loại thường xuất hiện ở các hạng mục như vòi nước, sen tắm, phụ kiện treo, tay nắm hay khung vách kính. Khi được bố trí cân đối, chúng không chỉ tăng chiều sâu cho không gian mà còn mang lại cảm giác cao cấp, trong khi vẫn giữ được sự gọn gàng cần thiết.

Phòng tắm với nội thất chất liệu tự nhiên

Trong thiết kế phòng tắm hiện đại, việc ưu tiên sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên ngày càng phổ biến. Những chất liệu như gỗ, đá tự nhiên, tre hay mây không chỉ mang lại vẻ đẹp mộc mạc, tinh tế mà còn góp phần tạo nên không gian thư giãn, gần gũi.

Những vật liệu này còn giúp tăng sự liên kết giữa con người với thiên nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu và cân bằng cho tổng thể không gian.

Phòng tắm trải nghiệm chuẩn spa

Một điểm nhấn đáng chú ý của thiết kế phòng tắm năm 2026 là xu hướng hướng đến trải nghiệm, lấy cảm hứng từ không gian spa cao cấp. Phòng tắm không còn chỉ phục vụ nhu cầu vệ sinh cơ bản mà dần trở thành nơi nghỉ ngơi, giúp gia chủ thư giãn tinh thần và phục hồi năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo định hướng này, không gian thường được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên bồn tắm độc lập kết hợp với hệ thống ánh sáng vàng nhẹ để tạo nên bầu không khí ấm cúng, riêng tư. Phong cách phòng tắm spa ngày càng xuất hiện phổ biến trong các biệt thự, villa, khách sạn hạng sang hay các cơ sở làm đẹp, mang đến sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và cảm giác thư thái, nâng tầm trải nghiệm sống.

Sử dụng cây xanh trang trí

Xu hướng đưa yếu tố thiên nhiên vào phòng tắm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thiết kế năm 2026. Cây xanh được xem như điểm nhấn trang trí giúp cân bằng lại cảm giác “cứng” của gạch ốp và các thiết bị vệ sinh, từ đó mang đến không gian mềm mại, dễ chịu và thư giãn hơn cho người sử dụng.

Tuy vậy, cách ứng dụng xu hướng này đang nghiêng về sự tinh gọn và có chọn lọc. Thay vì bày trí dày đặc dễ gây ẩm mốc và khó bảo dưỡng, gia chủ thường lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng, độ ẩm của phòng tắm và sắp xếp ở vị trí hợp lý.