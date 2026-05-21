5 cách tẩy quần áo trắng ố vàng hoặc ngả màu cháo lòng

Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn đều từng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi áo sơ mi trắng yêu thích hay chiếc quần trắng muốt có vết ố vàng hoặc xỉn màu sau một thời gian sử dụng. Sự ngả màu này đa phần là do mồ hôi, bụi bẩn tích tụ hay hệ quả của việc cặn bột giặt còn sót lại.

Quần áo trắng đổi màu do mồ hôi dễ khiến chủ nhân mất tự tin. (Ảnh: LaudryONE)

Cách tẩy trắng quần áo ngả màu

Nếu không muốn từ bỏ những chiếc áo, quần trắng mình ưng ý nhưng lại không muốn dùng thuốc tẩy hóa học có mùi nồng nặc khó chịu, bạn hãy thử tận dụng những nguyên liệu thiên nhiên gần gũi ngay trong căn bếp gia đình để trả lại độ sáng bóng cho sợi vải.

Chanh tươi

Từ lâu, chanh tươi được mệnh danh là chất tẩy trắng tự nhiên hiệu quả và an toàn nhất mà thiên nhiên ban tặng. Với hàm lượng axit citric dồi dào, chanh có thể làm mờ vết ố, lại còn giúp khử khuẩn và làm mềm sợi vải.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt đôi vài quả chanh, vắt lấy nước cốt hòa cùng nước ấm, ngâm phần trang phục có vết bẩn vào trong 1-2 giờ. Đối với những vết bẩn tập trung ở vùng cổ áo hay nách áo, bạn có thể trực tiếp chà xát lát chanh tươi lên bề mặt vải trước khi ngâm.

Sau khi hoàn tất, hãy giặt sạch lại với bột giặt thông thường và phơi dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Tia UV kết hợp cùng dư lượng axit từ chanh sẽ tạo ra hiệu ứng quang hóa giúp quần áo trắng sáng lên.

Kết hợp chanh tươi với bột giặt giúp nhanh chóng đánh bay vết ố vàng trên quần áo. (Ảnh: PikeLaudry)

Giấm trắng và banking soda

Sự kết hợp giữa giấm trắng và baking soda tạo thành cặp bài trùng để loại bỏ vết bẩn. Trong khi baking soda có khả năng làm sạch sâu và khử mùi cực tốt, thì giấm trắng đóng vai trò như chất làm mềm vải tự nhiên, giúp loại bỏ hoàn toàn cặn xà phòng tích tụ lâu ngày.

Bắt đầu bằng việc trộn baking soda với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó bôi trực tiếp lên các vùng bị ố vàng nặng. Tiếp theo, hãy cho quần áo vào máy giặt cùng với một bát nhỏ giấm trắng và bắt đầu chu trình giặt như bình thường.

Lưu ý rằng, bạn không nên trộn trực tiếp giấm và baking soda vào cùng một hũ từ trước vì phản ứng sủi bọt sẽ làm mất đi công dụng làm sạch của hỗn hợp. Sự phối hợp này không chỉ giúp quần áo trắng sáng mà còn đảm bảo sợi vải luôn giữ được độ bền và sự mềm mại.

Oxy già

Oxy già, vật dụng quen thuộc trong mỗi tủ thuốc gia đình, thực chất lại là một chất tẩy trắng oxy hóa mạnh mẽ nhưng lại dịu nhẹ hơn nhiều so với thuốc tẩy clo truyền thống. Đặc biệt, oxy già không gây hại cho sợi vải và không để lại mùi nồng nặc khó chịu.

Các vùng nách dễ bị ố vàng theo thời gian sử dụng. (Ảnh: DIY)

Để tẩy trắng quần áo bằng phương pháp này, bạn pha khoảng một cốc nhỏ oxy già vào chậu nhỏ nước sạch, sau đó ngâm quần áo vào dung dịch trong vòng 30 phút. Đối với những món đồ bị ngả màu quá nặng, bạn tăng nồng độ oxy già hoặc tăng thời gian ngâm.

Sau khi ngâm, hãy giặt lại như bình thường. Những chiếc áo trắng xỉn màu sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên giúp quần áo không ố vàng và bảo vệ sợi vải. (Ảnh: DIY)

Muối ăn

Nếu quần áo bắt đầu có dấu hiệu ố vàng nhẹ hoặc bạn muốn giữ cho đồ trắng luôn tươi mới, đừng quên muối ăn. Bạn có thể hòa tan một lượng muối khá lớn vào chậu nước giặt, sau đó ngâm quần áo trong khoảng 30 phút trước khi giặt lại với bột giặt.

Muối có khả năng thẩm thấu sâu, giúp loại bỏ những vết bẩn li ti và ngăn chặn sự tích tụ của các chất gây ố vàng. Thêm vào đó, việc sử dụng muối định kỳ trong quá trình giặt cũng giúp làm mềm nước cứng, từ đó bảo vệ sợi vải khỏi tình trạng xơ cứng và ngả màu do tác động của khoáng chất.

Việc chăm sóc những bộ trang phục trắng đòi hỏi một chút tỉ mỉ và kiên trì, nhưng kết quả nhận được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Thay vì tiêu tốn tiền bạc vào những loại hóa chất tẩy rửa mạnh làm hại da tay và sợi vải, hãy thử áp dụng những phương pháp tự nhiên trên.

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, các mẹo này còn mang lại sự an tâm tuyệt đối khi bảo quản những món đồ yêu thích. Hãy biến việc giặt giũ trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng, để mỗi ngày đều có thể tự tin bước ra phố với vẻ ngoài tinh tươm và rạng rỡ nhất.