(VTC News) -

Quần jeans là trang phục “quốc dân”, xuất hiện trong tủ đồ của hầu như mọi người nhờ độ bền, dễ phối và tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, ít người biết rằng quần jeans là một trong những loại trang phục không nên giặt quá nhiều, vì vải denim dễ phai màu và mất form nếu tiếp xúc thường xuyên với nước, hóa chất và sự tác động mạnh của máy giặt.

Ngược lại, mặc mãi mà không giặt cũng gây tích tụ mồ hôi, vi khuẩn và tạo mùi khó chịu. Vậy tần suất giặt quần jeans thế nào thì hợp lý?

Nên giặt quần jeans sau mấy lần mặc là hợp lý?

Đối với người mặc jeans trong điều kiện bình thường (làm việc văn phòng, di chuyển nhẹ nhàng, không tiếp xúc bụi bẩn), tần suất giặt hợp lý nhất là sau 4–6 lần mặc.

Đây là khoảng thời gian đủ để quần không tích tụ quá nhiều mồ hôi hoặc vi khuẩn. Đồng thời, việc giặt thưa giúp quần giữ nguyên màu nhuộm, hạn chế bị bạc và xù mặt vải.

Nếu công việc yêu cầu di chuyển ngoài trời, ra nhiều mồ hôi hoặc phải hoạt động thể lực, quần jeans sẽ nhanh bám mùi và bám bẩn hơn. Trong trường hợp này, bạn nên giặt sau 2–3 lần mặc để đảm bảo vệ sinh và sự thoải mái khi sử dụng.

Jeans không phải là loại quần bẩn nhanh, nhưng chúng tiếp xúc trực tiếp với ghế, đường phố, môi trường, vì vậy không nên kéo dài thời gian giặt quá lâu

Tần suất lý tưởng nhất là nên giặt quần jeans sau 4–6 lần mặc, hoặc sớm hơn nếu quần bẩn hoặc có mùi. (Ảnh: The Sun)

Một số trường hợp đặc biệt cần giặt quần jeans ngay

Dù có quy tắc “4–6 lần”, nhưng trong một số tình huống bạn nên giặt ngay lập tức, dù chỉ mới mặc một lần:

Jeans bị dính bùn đất, vệt dầu, thức ăn, cà phê.

Jeans có mùi mồ hôi rõ rệt sau khi tập gym hoặc vận động mạnh.

Quần bị ẩm do mưa, dễ sinh nấm mốc nếu để lâu.

Người có da nhạy cảm, dễ nổi mẩn nếu quần không sạch.

Jeans dày nhưng không có nghĩa là kháng khuẩn. Nếu quần có dấu hiệu bẩn, hãy giặt ngay để tránh ám mùi và làm khó vệ sinh về sau.

Có nên giặt quần jeans sau mỗi lần mặc?

Câu trả lời là không nên, trừ khi quần quá bẩn. Việc giặt quá thường xuyên làm màu denim phai nhanh, vải cứng hoặc trở nên thô ráp.

Ngoài ra, phom uần (đặc biệt là skinny hoặc slim) sẽ bị giãn hoặc biến dạng.

Ngoài ra, quần jeans mới cần một thời gian để “break-in” — tức là thích nghi với cơ thể bạn và tạo các nếp gấp tự nhiên. Nếu giặt quá nhiều trong giai đoạn này, quần sẽ khó giữ được phom hoàn hảo.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng giặt nhiều giúp quần sạch sẽ và bền hơn, nhưng đặc tính của vải denim cho thấy điều ngược lại:

Denim dễ phai màu: Màu nhuộm indigo — màu xanh đặc trưng của jeans — rất “nhạy cảm”. Mỗi lần giặt, phân tử màu sẽ trôi bớt, khiến quần bạc nhanh, nhất là khu vực gối và mông.

Vải denim bị co rút hoặc giãn không đều: Máy giặt và máy sấy có thể khiến sợi bông trong denim co rút mạnh, làm quần ngắn hơn hoặc bó sát khó chịu. Ngược lại, tác động xoay mạnh cũng khiến quần giãn form, đặc biệt là vùng eo và đầu gối.

Giặt nhiều làm mất lớp phủ bảo vệ bề mặt: Một số quần jeans mới có lớp hồ hoặc lớp xử lý giúp vải đứng form và tạo vẻ đẹp đặc trưng. Giặt liên tục sẽ làm lớp này biến mất nhanh chóng.

Giảm tuổi thọ sợi vải: Nước, xà phòng và ma sát khiến sợi denim mỏng dần đi theo thời gian.

Những cách giữ jeans sạch mà không cần giặt nhiều

Nếu bạn muốn kéo dài thời gian giữa các lần giặt, có thể áp dụng các mẹo sau:

Treo quần nơi thoáng gió sau mỗi lần mặc: Việc treo quần trong phòng thoáng khí giúp quần khô hơi ẩm và mùi mồ hôi, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Xử lý vết bẩn cục bộ: Thay vì giặt cả chiếc quần, hãy dùng khăn ẩm hoặc bàn chải mềm làm sạch tại chỗ các vết bẩn nhỏ.

Hạn chế gập quần ẩm cho vào tủ: Điều này khiến quần ám mùi và hình thành các nếp gấp xấu.

Dùng túi bảo vệ khi giặt: Nếu buộc phải giặt máy, hãy bỏ quần vào túi giặt để giảm ma sát.

Không dùng nước nóng: Nhiệt độ cao làm trôi màu nhanh và co vải.

Cách giặt quần jeans đúng chuẩn để bền màu và giữ form

Dù giặt ít hay giặt nhiều, điều quan trọng là giặt đúng cách. Dưới đây là quy trình được chuyên gia khuyến cáo:

Lộn trái quần trước khi giặt: Điều này giúp hạn chế phai màu mặt ngoài.

Giặt bằng nước lạnh: Nước lạnh giữ màu tốt hơn và hạn chế co rút.

Dùng xà phòng dịu nhẹ: Tránh các chất tẩy mạnh, đặc biệt là thuốc tẩy hoặc nước giặt có tính kiềm cao.

Không giặt chung với đồ sáng màu: Màu xanh denim có thể loang sang quần áo khác.

Không sấy máy: Sấy khiến jeans co lại và nhanh hỏng. Tốt nhất là phơi ngang hoặc phơi trong bóng râm.

Tóm lại, quần jeans có độ bền cao, càng ít giặt càng giữ được màu sắc và form dáng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể mặc mãi không giặt. Tùy vào mức độ hoạt động, nhưng lý tưởng nhất là nên giặt sau 4–6 lần mặc, hoặc sớm hơn nếu quần bẩn hoặc có mùi. Việc giặt đúng tần suất không chỉ giúp jeans bền đẹp lâu hơn mà còn giữ được form chuẩn và màu sắc tự nhiên.

Jeans là món đồ bền bỉ, nhưng chúng vẫn cần được chăm sóc đúng cách. Hiểu rõ tần suất giặt phù hợp là bước đầu tiên để bạn có thể sử dụng chiếc quần yêu thích trong nhiều năm mà không lo xuống cấp.