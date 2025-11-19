(VTC News) -

Việc lựa chọn nhiệt độ nước khi giặt quần áo tưởng như đơn giản nhưng lại là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ sạch, độ bền của vải và chi phí sinh hoạt.

Giặt quần áo bằng nước lạnh hay nước ấm tốt hơn?

Nhiều gia đình mặc định sử dụng nước lạnh để tiết kiệm năng lượng, trong khi một số vẫn trung thành với nước ấm vì tin rằng quần áo sẽ sạch và ít vi khuẩn hơn. Tuy nhiên, không phải loại vải nào cũng phù hợp với nước ấm và cũng không phải vết bẩn nào nước lạnh cũng xử lý được triệt để.

Giặt quần áo bằng nước lạnh thì sao?

Nước lạnh (thường dưới 30°C) được xem là giải pháp thân thiện cả với ví tiền và với chất liệu vải. Lợi ích đầu tiên dễ thấy nhất là tiết kiệm điện. Theo nhiều thống kê quốc tế, việc đun nóng nước chiếm phần lớn năng lượng mà máy giặt sử dụng. Do đó, giặt bằng nước lạnh có thể giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng.

Ngoài ra, nước lạnh giúp giữ màu vải tốt hơn. Những loại quần áo dễ phai như jeans, cotton nhuộm màu đậm hoặc khăn tắm sặc sỡ sẽ bền hơn khi giặt ở nhiệt độ thấp. Điều này đặc biệt quan trọng với những món đồ mới mua hoặc có chất liệu nhạy cảm. Nước lạnh cũng giúp hạn chế tình trạng co rút của vải, nhất là với len, cotton tự nhiên hoặc các loại vải có cấu trúc sợi dễ bị biến dạng.

Không chỉ vậy, nước lạnh còn phù hợp cho các loại vải mỏng như voan, lụa hoặc đồ thể thao co giãn. Khi giặt bằng nước nóng, các loại sợi này có thể bị giãn quá mức hoặc mất độ đàn hồi.

Tuy nhiên, giặt bằng nước lạnh vẫn có hạn chế nhất định. Khả năng hòa tan chất bẩn, đặc biệt là dầu mỡ hoặc vết bẩn gốc hữu cơ, thấp hơn. Một số vết như mồ hôi, dầu cơ thể, mỹ phẩm, hoặc vết thức ăn bám lâu ngày yêu cầu nhiệt độ cao hơn để đánh bật hoàn toàn. Nước lạnh cũng kém hiệu quả hơn trong việc diệt khuẩn, trừ khi kết hợp với nước giặt có chứa enzyme hoạt động mạnh ở nhiệt độ thấp.

Nên giặt quần áo bằng nước lạnh hay nước ấm? (Ảnh: Clorox)

Điều gì xảy ra khi giặt quần áo bằng nước ấm?

Nước ấm (30–40°C, đôi khi đến 60°C tùy loại vải) là cứu cánh cho những bộ quần áo nhiều vết bẩn hoặc đồ sinh hoạt cần vệ sinh kỹ. Nhiệt độ cao giúp làm loãng và phá vỡ cấu trúc của dầu mỡ dễ dàng hơn, từ đó tăng hiệu quả làm sạch. Đây là lý do nhiều người chọn nước ấm để giặt khăn tắm, khăn bếp, chăn ga gối hoặc quần áo tập thể thao – những loại dễ tích tụ mồ hôi và vi khuẩn.

Một lợi ích quan trọng khác của nước ấm là tăng hiệu quả của chất tẩy rửa. Nhiều loại enzyme trong bột giặt hay nước giặt hoạt động mạnh hơn khi gặp nhiệt độ cao, giúp đánh tan vết bẩn nhanh hơn. Với gia đình có trẻ nhỏ, giặt quần áo bằng nước ấm thỉnh thoảng cũng giúp giảm nguy cơ kích ứng da do vi khuẩn tồn đọng.

Tuy nhiên, sử dụng nước ấm quá thường xuyên có thể làm giảm tuổi thọ quần áo. Màu sắc có thể phai nhanh, sợi vải dễ bị giãn hoặc co lại, thậm chí bị xù lông. Ngoài ra, nước ấm tiêu tốn nhiều điện năng hơn, đặc biệt trong mùa lạnh.

Vậy nên giặt quần áo bằng nước lạnh hay nước ấm?

Không có câu trả lời duy nhất cho mọi trường hợp. Nhiệt độ giặt phù hợp phải xét đến các yếu tố sau:

• Mức độ bẩn của quần áo

· Bẩn nhẹ (bụi, mồ hôi nhẹ): Nước lạnh là lựa chọn tốt.

· Bẩn nặng (dầu mỡ, vết thức ăn, mùi hôi lâu ngày): Nước ấm sẽ xử lý hiệu quả hơn.

· Quần áo trẻ sơ sinh: Có thể giặt nước ấm 40°C nếu không phải vải co rút.

• Chất liệu vải

· Cotton, lanh, polyester: Giặt nước lạnh hoặc ấm nhẹ đều ổn.

· Len, lụa, cashmere: Chỉ nên giặt nước lạnh để tránh hư sợi.

· Quần áo thể thao: Nước lạnh giúp giữ độ đàn hồi, nhưng nếu có mùi nặng có thể dùng nước ấm ấm (30°C).

• Mục đích tiết kiệm năng lượng: Nếu ưu tiên tiết kiệm điện hoặc bảo vệ môi trường, giặt nước lạnh là lựa chọn thân thiện hơn.

• Yêu cầu vệ sinh: Đối với khăn, ga giường hoặc đồ người bệnh, nước ấm (40–60°C) giúp loại bỏ vi khuẩn tốt hơn.

Tóm lại, giặt quần áo bằng nước lạnh hay nước ấm không phải là sự lựa chọn “hoặc cái này hoặc cái kia”. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng, và việc kết hợp linh hoạt dựa trên chất liệu quần áo, thói quen sử dụng và mức độ bẩn sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Nếu bạn muốn tiết kiệm điện và giữ quần áo lâu bền, hãy ưu tiên nước lạnh. Nhưng khi cần làm sạch sâu hoặc xử lý mùi hôi, nước ấm chắc chắn sẽ phát huy tác dụng.

Hiện nay nhiều dòng máy giặt và nước giặt được thiết kế tối ưu cho nước lạnh, nhờ đó hiệu suất làm sạch không thua nước ấm. Công nghệ tạo bọt mịn, các enzyme hoạt động ở nhiệt độ thấp và chế độ tăng cường xoáy nước giúp loại bỏ vết bẩn tốt hơn. Điều này khiến nước lạnh trở thành lựa chọn hiệu quả cho hầu hết tình huống giặt thông thường.

Lời khuyên để giặt quần áo đúng cách

- Luôn đọc nhãn hướng dẫn trên quần áo trước khi giặt.

- Phân loại quần áo theo màu sắc và mức độ bẩn.

- Sử dụng nước giặt chứa enzyme nếu giặt nước lạnh.

- Với vết bẩn cứng đầu, nên xử lý trước bằng cách ngâm hoặc chà nhẹ trước khi đưa vào máy.

- Không lạm dụng nước nóng vì sẽ gây hư hại vải và tốn điện.