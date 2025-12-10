Người đi bắt muỗi ở TP.HCM tiếp tục được hỗ trợ 130.000 đồng/đêm

(VTC News) -

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn thành phố. Trong đó, thông qua việc giữ nguyên mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm cho công việc bắt muỗi.

Cụ thể, đối với chương trình phòng chống bệnh lây nhiễm, chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm. Mức hỗ trợ là 130.000 đồng/người/đêm. Đối tượng thụ hưởng là người lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ.

Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi với mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch với 3.000 đồng/hộ/lần.

TP.HCM cũng hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng 80.000 đồng/tin với bài từ 350 đến dưới 600 từ; 100.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên… Đối tượng thụ hưởng là các cộng tác viên thực hiện biên tập các nội dung truyền thông.

Trước đó, vào năm 2023, việc chi hỗ trợ cho người bắt muỗi cũng đã được HĐND TP.HCM thông qua. Ngoài việc hỗ trợ người bắt muỗi, HĐND TP.HCM cũng thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Mức hỗ trợ không quá 9,8 triệu đồng nếu phẫu thuật 1 mắt và không quá 19,6 triệu đồng nếu phẫu thuật 2 mắt.

Theo nghị quyết, những người được hỗ trợ là công dân thường trú tại TP.HCM, đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định do có tật khúc xạ về mắt. Những người này cần tình nguyện điều trị khúc xạ mắt và được bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám, đánh giá đủ tiêu chuẩn tuyển quân sau khi điều trị tật khúc xạ.