Petrovietnam tổ chức Hội thảo về công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV tập đoàn khẳng định, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn tập đoàn trong bối cảnh Petrovietnam và các đơn vị thành viên đang nỗ lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo.

Đây không chỉ đơn thuần là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là phương thức lãnh đạo trọng yếu, đồng thời là nhu cầu chính trị đối với Đảng bộ tập đoàn. Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm: công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán tại Petrovietnam; tác động của các quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp...

Ông Mậu nhấn mạnh, thực hiện Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành Dầu khí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Petrovietnam đã xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đầy khát vọng: đến năm 2030 lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500).

Ông Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Đây là giai đoạn tăng tốc, bứt phá, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị năng lượng và công nghiệp dựa trên tri thức.

Trước yêu cầu đó, ông Nguyễn Văn Mậu đề nghị các cấp, các đơn vị của Petrovietnam quán triệt sâu sắc các định hướng phát triển, tập trung nguồn lực, xây dựng giải pháp khả thi, đồng bộ; đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp theo các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Qua hội thảo sẽ giúp các đơn vị nhận thức đầy đủ hơn vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong quản trị và điều hành doanh nghiệp; thống nhất cách tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Petrovietnam trong giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn - cho biết, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát phải bao trùm mọi tổ chức Đảng, mọi đảng viên, không để tồn tại “vùng trống”, “vùng tối”, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực.

Một điểm mới nổi bật được nhấn mạnh xuyên suốt là chuyển mạnh từ kiểm tra, xử lý sau sang giám sát chủ động, thường xuyên, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo rủi ro; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bám sát định hướng đó, Đảng ủy tập đoàn cũng đã chỉ đạo sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của Đảng, thể hiện tinh thần “đồng bộ, đồng hành, một đội ngũ - một mục tiêu”, với phạm vi bao trùm toàn hệ thống và cơ chế vận hành rõ ràng, minh bạch.

Báo cáo trình bày tại hội thảo cho thấy, trong giai đoạn 2021-2025, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và kiểm toán nội bộ của tập đoàn được triển khai tích cực, đã góp phần tăng cường kiểm soát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài tại một số dự án lớn, phức tạp, cùng các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, tập đoàn đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện cơ chế, nâng cao mức độ tuân thủ, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp kiểm tra theo định hướng rủi ro, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán và quản trị rủi ro.

Ông Dương Mạnh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam: Cần xem công tác kiểm tra, giám sát là công cụ quản trị quan trọng.

Ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, việc Petrovietnam tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát đã mang lại những kết quả tích cực, đáng tin cậy, phản ánh rõ nỗ lực của toàn hệ thống Petrovietnam trên nhiều lĩnh vực.

Các nội dung kiểm tra, giám sát hiện nay tập trung chủ yếu vào công tác quản trị, kiểm soát nội bộ, kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính - đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy còn một số tồn tại kéo dài, cần được nhận diện rõ để tập trung xử lý dứt điểm trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ông Sơn đề nghị các đơn vị tập trung xác định rõ những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, coi đây là công cụ quản trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro, trách nhiệm tổ chức thực hiện và xử lý dứt điểm các tồn tại.

Ông nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xác định đúng rủi ro, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, hướng tới mục tiêu lọt vào Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Mậu đánh giá cao chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và trọng tâm của các tham luận, trao đổi tại hội thảo. Ông nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các kênh lãnh đạo, quản lý trong tập đoàn, bao gồm tổ chức Đảng, HĐTV và Ban điều hành, từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát; qua đó giảm thiểu chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, ông Mậu định hướng 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: Tăng cường phối hợp trong công tác quản trị, kiểm tra, giám sát giữa các hệ thống;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát;

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, kiểm toán và quản trị rủi ro;

Nâng cao văn hóa tuân thủ, chất lượng kết luận kiểm tra gắn với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.