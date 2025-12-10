Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Hàng nghìn trụ sạc hiện nay cơ bản đủ cho ô tô điện

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa X, một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm, chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM là câu chuyện chuẩn bị hạ tầng cho chuyển đổi giao thông xanh. Thời điểm thực hiện thí điểm phát thải đang đến gần, tuy nhiên theo các đại biểu, trạm sạc pin cho xe điện, khu vực đậu đỗ cho xe điện vẫn chưa có quy định cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Văn Đạt cho biết cử tri rất bức xúc vì nhiều khu nhà trọ, chung cư hiện nay không có trạm sạc xe điện, không nhận giữ xe điện khiến người dân rất khó khăn khi sử dụng phương tiện.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ông đề xuất Sở Xây dựng cần có các quy định rõ ràng, cụ thể về đầu tư trạm sạc an toàn, khu vực, bãi đậu, gửi xe điện ở các khu dân cư, nhà trọ... Khi xử lý được khâu hạ tầng thì việc chuyển đổi giao thông xanh sắp tới mới hiệu quả.

Chung kiến nghị, đại biểu Trần Quang Thắng chất vấn nhu cầu cấp thiết hiện nay là phải mở rộng hệ thống trạm sạc điện, khi số lượng xe điện tại TP.HCM tăng nhanh qua từng năm. Ông Thắng cũng cho biết cần có chính sách hỗ trợ mặt bằng, quy hoạch vị trí trạm sạc và quy định giá điện sạc trên địa bàn TPHCM.

Trả lời chất vấn tại phiên họp, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết, hiện thành phố có 627 xe buýt điện, 251 xe buýt sử dụng khí CNG trên tổng 2.386 xe buýt công cộng đang hoạt động.

Cùng với đó là hơn 13.000 taxi điện, khoảng 25.000 xe máy điện để vận chuyển hành khách; gần 40.000 ô tô điện và 87.000 xe máy điện.

Về trạm sạc, theo khuyến cáo, TP.HCM cần khoảng 3.960 trụ sạc cho ô tô và khoảng 1.740 trụ sạc cho xe máy điện. Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thời gian qua, TP đã đầu tư hàng nghìn trụ sạc, cổng sạc tại các khu vực công cộng, bãi xe buýt, trung tâm thương mại... Với khuyến cáo chung của thế giới là khoảng 10 ô tô/trụ sạc và 50 xe máy/trụ sạc, hiện tại về cơ bản số lượng trạm sạc cho ô tô đã đáp ứng nhu cầu hiện trạng.

Tuy nhiên, trong tương lai phải mở rộng thêm vì nhu cầu mở rộng mạnh mẽ hơn.

Nhóm vấn đề về giao thông, nhà ở nhận nhiều quan tâm, đề xuất của đại biểu HĐND TP.

TP.HCM đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để xây dựng Đề án phát triển hệ thống trạm sạc công cộng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng cuối tháng 11 về chuyển đổi phương tiện xanh, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang có 5 trạm để sạc điện xe buýt điện với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh, đáp ứng khoảng 700 xe buýt điện.

Số lượng trạm sạc khác trên địa bàn thành phố đến nay có khoảng 1.000 trạm. Trong đó của V-Green là 900 trạm, với 9.432 trụ sạc, 14.743 cổng sạc (4.792 cổng sạc nhanh ô tô điện, 9.839 sạc chậm ô tô điện) và 300 trạm sạc nhanh xe máy điện với 9.000 cổng sạc.

Số điểm đổi pin xe máy của Selex motors khoảng 50 điểm (900pin) dùng chung và chia sẻ với nhiều hãng xe.

Tuy nhiên với số lượng xe điện kinh doanh vận tải chiếm 63,1% phương tiện ô tô điện hiện nay, các trụ sạc chủ yếu là sạc chậm.

Sở Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn. Dự kiến sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, sẽ báo cáo trình UBND TP ban hành.

Sở cũng lập Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, để đấu thầu lắp đặt các trạm sạc điện tại các bến xe buýt. Hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị lắp đặt trạm sạc điện/tủ đổi pin trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Trạm sạc được đầu tư tại Công viên 23/9.

Đến nay số lượng trạm sạc đã lắp đặt thêm là 58 trạm sạc, với 116 ô đỗ xe; số lượng trạm đã thống nhất vị trí, đang thực hiện cấp phép thi công là 12 trạm sạc, 24 ô đỗ.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, hệ thống sạc công cộng cho ô tô điện cá nhân, taxi, xe máy sẽ được mở rộng mạnh trong thời gian tới.

Đến năm 2028, thành phố dự kiến có khoảng 3.000 điểm sạc và đổi pin, ưu tiên đặt tại các vị trí thuận tiện như cây xăng, bãi giữ xe công cộng, trung tâm thương mại, công viên...

Trong giai đoạn tới, thành phố tiếp tục triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện và phát triển bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô điện tại các khu vực trọng điểm, nhằm rút ngắn thời gian sạc cho người dùng và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.