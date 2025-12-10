Danh tính VĐV giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 33

(VTC News) -

Chiều 10/12, đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 33. Đây là chiến thắng ở nội dung đôi nữ canoe 500 m của 2 vận động viên Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương.

đội tuyển đua thuyền Việt Nam bước vào vòng loại nhiều nội dung trong buổi sáng. Trong đó, sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung canoe đôi nữ 500m được kỳ vọng cao. Nguyễn Thị Hương là tay chèo đẳng cấp Olympic, từng 5 lần giành huy chương vàng SEA Games và vô địch ASIAD.

Thực tế, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương thi đấu dưới sức nhưng vẫn giành huy chương vàng. Hai tay chèo Việt Nam xuất phát không tốt nhưng đã có màn nước rút thần tốc để giành tấm huy chương vàng với thành tích 2 phút 6 giây 487. Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương vẫn chứng minh được đẳng cấp.

Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Hai tay chèo của bộ môn đua thuyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xin gửi lời động viên và cổ vũ tới các vận động viên của Việt Nam thi đấu tốt và giành được thành tích cao nhất.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh có mặt tại địa điểm thi đấu và trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho 2 vận động viên.

Ở bộ môn taekwondo và jujitsu, các võ sĩ đều để thua rất đáng tiếc và lỡ cơ hội chạm tay vào tấm huy chương vàng. Qua 2 môn võ này, đoàn thể thao Việt Nam tạm có được 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.