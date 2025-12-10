Vì sao Campuchia rút khỏi SEA Games 33?

(VTC News) -

Sáng 10/12, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) tuyên bố rút toàn bộ đoàn thể thao của mình khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan ngay lập tức. Trong thư thông báo chính thức gửi đến ban tổ chức, Ủy ban Olympic Campuchia trình bày rõ lý do dẫn đến việc thay đổi quyết định sau khi từng tuyên bố không bỏ SEA Games 33.

Trong thư, Tổng thư ký NOCC Vath Chamroeun cho biết tổ chức này "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc phải sắp xếp để phái đoàn nhanh chóng trở về Campuchia. Ông Chamreoun viết: “Do những lo ngại nghiêm trọng và yêu cầu từ gia đình các vận động viên muốn người thân của họ trở về nước ngay lập tức, NOCC buộc phải rút toàn bộ đoàn và sắp xếp cho họ nhanh chóng trở về Campuchia”.

Ông cho biết quyết định rút lui được đưa ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Đại diện Campuchia cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Tổ chức SEA Games của Thái Lan (THASOC) và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) vì sự đón tiếp chu đáo, thân thiện và tinh thần thể thao mà họ đã dành cho đoàn Campuchia.

Đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc.

Bức thư cũng bày tỏ lời xin lỗi nếu việc khởi hành sớm gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho Thái Lan, đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự thấu hiểu và hỗ trợ từ phía chủ nhà.

Trong thư không đề cập cụ thể lý do an toàn nào khiến đoàn Campuchia phải rút lui khẩn cấp. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Campuchia thông báo với Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á về việc muốn rút khỏi tám môn thi đấu vì lo ngại liên quan đến an ninh.

Theo tờ Matichon, ông Atthakorn Sirilatthayakon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, tuyên bố ông tôn trọng quyết định rút lui của Campuchia sau khi tham dự lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 12. Ông nói thêm rằng Thái Lan, với tư cách là nước chủ nhà, đã cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ tốt nhất có thể kể từ khi các vận động viên và quan chức đến Thái Lan. Việc rút lui là quyền của mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan khẳng định quyết định của Campuchia không ảnh hưởng đến SEA Games 33.

Ông Atthakorn khẳng định việc Campuchia rút lui chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến SEA Games lần này. Giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, và ông tin rằng sau sự kiện này, người dân Thái Lan và người hâm mộ khắp ASEAN vẫn sẽ luôn ủng hộ các màn thi đấu thể thao.

Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia cho biết sẽ phối hợp với Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á để quản lý công tác hậu cần khởi hành và hoàn tất mọi thủ tục cần thiết.