Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/12/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 11/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 06h30 - 12h30 Mất điện trạm Ba Đồn 2, Ba Đồn 5, Ba Đồn 7, Ba Đồn 9, Xóm Giếng, Giếng Cau, Nguyễn An Ninh, khách sạn Kim Tử Tháp, Ngân hàng Đầu tư, Phước Linh, nhà hàng tiệc cưới SunPalace, khu nhà văn phòng Cibvinafast Phúc Thành. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty PTNT Quảng Trị (ĐTXD 2025): Dựng cột BTLT-14m, lắp xà, đấu nối đến FCO TBA Quảng Trung tại VT 61A (*)

Lịch cúp điện phường Đồпg Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm bơm Đồng Phú, Lý Thường Kiệt 3, Chợ Bắc Lý (Cũ). Đội quản lý điện Đồпg Hới Ép nối, San tải XT C TBA Lý Thường Kiệt 3 cho TBA ĐH Quảng Bình XDM. Ép nối, San tải TBA Chợ Bắc Lý cho TBA Đại Học QB XDM.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Nguyễn Du. Đội quản lý điện Đông Hà Thay MBA Nguyễn Du (320kVA → 400kVA lấy lại MBA gốc từ TBA K1P5), nâng xà MBA 11/12/2025 từ 09h00 - 11h30 Mất điện trạm đập ngăn mặn Sông Hiếu. Đội quản lý điện Đông Hà TNĐK TBA Đập NM Sông Hiếu (theo đề nghị KH) 11/12/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Tôn Thất Thuyết. Đội quản lý điện Đông Hà VS, XLTX TBA Tôn Thất Thuyết, phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng)

Lịch cúp điện xã Tuyên Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Tam Đăng, Tam Đăng 2. Đội quản lý điện Tuyên Hóa Cắt cung, đấu nối san tải TBA

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Hải Ninh 4. Đội quản lý điện Quảng Ninh Thay MBA Hải Ninh 4 sau sửa chữa (*) 11/12/2025 từ 11h00 - 13h00 Mất điện trạm Hải Ninh 4. Đội quản lý điện Quảng Ninh Đấu nối, chuyển dây, nối dây từ vị trí B-3-1/3 đến B-3-1/6 xuấttuyến B TBA Hải Ninh 4 (*) 11/12/2025 từ 13h00 - 17h30 Mất điện trạm Hải Ninh 2. Đội quản lý điện Quảng Ninh Đấu nối, chuyển dây, nối dây từ vị trí B-2-1/1 đến B-2-1/4, từB-4 đến B-4/2 xuất tuyến B TBA Hải Ninh 2 (*)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 06h30 - 18h00 Mất điện trạm TV Tây Bắc, TV Xuân Thủy, Bơm Vùng 2 Kiến Giang. Đội quản lý điện Lệ Thủy - Công ty Ba Đình: Kéo dây 110kV Đồng Hới-Lệ Thủy giao chéo với đường dây 22kV vị trí M46/14-M46/15 XT 478 Lệ Thủy.(*) 11/12/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Tân Thủy 1 (FCG). Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách cung, san tải đường dây hạ thế TBA Tân Thủy 1 và Cầu Ngò XT 476 Lệ Thủy (*) 11/12/2025 từ 13h00 - 17h30 Mất điện trạm Hải Thuỷ 2 (IC), Hải Thuỷ 3 (LY). Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách cung, san tải đường dây hạ thế TBA Hải Thủy 3 và Thượng Nam XT 481 Cam Liên (*)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Cheng, Hướng Độ 2, Mã lai 1, Mã Lai 2, Mã Lai 3, NM Thủy điện Hướng Phùng, TBA NM Thủy điện Hướng Phùng 2. Đội quản lý điện Khe Sanh Sửa chữa TBA Cheng (HP); Mã Lai 1, Mã Lai 2 thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TBA phụ tải khu vực Hướng Hóa năm 2025 (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Thôn 2. Đội quản lý điện Hải Lăng UBND xã Diên Sanh đề nghị cắt điện để chặt cây; Cty TNHH ĐTXD&VT Hùng Thịnh kết hợp thay cụm giá móc cáp hạ áp; lắp bổ sung xà con son hạ áp; bổ sung tấm gia cường lắp tủ hạ áp; quấn băng keo cắt điện hạ áp các vị trí nối cáp vặn xoắn, quét sơn chống rỉ các vị trí dùng gió đá cắt, thổi lỗ tại TBA Thôn 2 (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Kinh Tế Mới. Đội quản lý điện Gio Linh Đội QLĐ Gio Linh thay dây hạ áp từ VT4-8 XT2 ĐZ HA sau TBA Kinh Tế Mới

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Nam, Thành Nam. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Sơn Thanh; Công ty Trí Minh kết hợp thi công chuyển đường dây hạ thế từ cột cũ qua cột mới từ VT A-1 đến A-13 thuộc TBA Thành Nam và từ VT B-6 đến B-8, B-10, B-4 thuộc TBA Sơn Nam; Đội QLĐCL kết hợp chuyển công tơ 11/12/2025 từ 07h30 - 19h00 Mất điện trạm Định Sơn. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Định Sơn; Đội QLĐ Cam Lộ kết hợp thay ATM XTA TBA Định Sơn (SCTX 2025) 11/12/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Cồn Trung. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn An Trung; Đội QLĐ Cam Lộ kết hợp thay ATM XTB TBA Cồn Trung (SCTX 2025) 11/12/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Cam Vũ 3. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Hiếu Giang đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đi qua thôn Cam Vũ 1; Đội QLĐ Cam Lộ kết hợp thay ATM XTB TBA Cam Vũ 3 (SCTX 2025)

Lịch cúp điên xã Hoàn Lão

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 06h30 - 16h00 Mất điện trạm Thôn Xuân Sơn, Gia Tịnh, Xuân Sơn 2, Thanh Hưng 6, Xuân Sơn 3, Mai Hữu Thọ. Đội quản lý điện Bố Trạch XN DVĐL QB (ĐTXD 2025): - Thay xà đỡ trục chính thành xà néo;lắp 01 bộ xà néo rẽ, lắp DCL (LTD) tạiVT 88 về phía VT 88/1; căng dây, đấunối ĐD XDM tại VT 88 XT 472 HưngTrạch để nối mạch liên lạc từ VT 88 XT472 Hưng Trạch đến VT 76 XT 473Hưng Trạch. - Dựng 01 cột đôi BTLT-14m và lắpDCL (LTD) tại khoảng cột từ VT 76/4-76/5 XT 473 Hưng Trạch (VT 88/5 mớiXT 472 Hưng Trạch). - Lắp đặt, đấu nối TBA Gia Tịnh sau didời, NDL tại VT 88/4 mới XT 472Hưng Trạch

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 11/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

