NSND Thanh Hoa nói gì trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 75?

(VTC News) -

NSND Thanh Hoa gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh ở tuổi 75. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích (Bà đừng buồn con).

Trong phim, NSND Thanh Hoa đóng vai bà Nga Tứ - mẫu người phụ nữ hết lòng vì con vì cháu. Lần đầu đóng phim, nữ nghệ sĩ cảm thấy hồi hộp xen lẫn hào hứng. Bà tiết lộ giấc mơ ngày nhỏ của mình là trở thành diễn viên, lúc nào cũng mơ đóng vai công chúa. Giờ đây giấc mơ đóng phim cũng thành hiện thực, dù không phải là công chúa nhưng vẫn cảm thấy vui.

Khi nhận được lời mời của đạo diễn Hoàng Nam, bà về kể với gia đình thì chồng liền cản: "Ông ấy bảo anh khuyên em nên bình tĩnh lại, đừng sốc nổi, tuổi này không phải tuổi sốc nổi nữa đâu. Chỉ có con trai nói tôi mẹ thích thì mẹ cứ thử. Con tin mẹ làm được dù chưa biết mẹ đóng hay hay dở".

NSND Thanh Hoa lần đầu đóng phim ở tuổi 75.

Trong lần đầu tiên lấn sân điện ảnh lại được đảm nhận vai chính, nghệ sĩ gạo cội cảm kích khi đạo diễn tin tưởng mình. Bà gọi bộ phim là "kỳ tích diệu kỳ trong cuộc đời".

Khi xem phim, bà khóc từ đầu đến cuối, xúc động nhìn chính mình được hóa thân thành một con người khác và gợi nhắc hình ảnh người bà của rất nhiều người Việt Nam. “Tôi mong những điều nhân văn của phim được lan tỏa đến khán giả”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Đạo diễn Hoàng Nam cho hay vai diễn bà nội trong Thế hệ kỳ tích được anh xây dựng dựa theo bà nội của mình. Quá trình tìm diễn viên, anh cảm thấy NSND Thanh Hoa là người hợp vai nhất, bởi bà là tượng đài của nghệ thuật Việt Nam, thần tượng của nhiều thế hệ.

Đạo diễn kể: “U Hoa rất lo lắng, bởi ngoài tình yêu với điện ảnh thì u chưa diễn xuất bao giờ. Tôi thuyết phục rằng nếu u không làm bây giờ thì sau này khi nhiều tuổi hơn thì không thể có cơ hội thử sức. Tôi hy vọng sau phim này, ngoài ca sĩ Thanh Hoa, sẽ có diễn viên Thanh Hoa được khán giả yêu thích”.

Đạo diễn Hoàng Nam hạnh phúc khi thuyết phục được NSND Thanh Hoa.

Thế hệ kỳ tích được ghi hình tại nhiều bối cảnh tại Hà Nội. Ngoài NSND Thanh Hoa, phim còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng tại miền Bắc. Đạo diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ sẽ làm nên những thước phim đời thường, giàu cảm xúc gửi đến công chúng những ngày cuối năm.

Sau thành công của Đèn âm hồn hồi đầu năm với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đạo diễn Hoàng Nam khẳng định "làm phim không kỳ vọng doanh thu thì không đúng".

Dù phim chỉ quay ở Hà Nội song chi phí sản xuất vẫn khá nhiều. Lý do khi phim có nhiều cảnh hành động, phải đầu tư. Anh bày tỏ mong phim hòa vốn, không phải nợ nần để có thể làm phim tiếp theo.

Thế hệ kỳ tích (Bà đừng buồn con) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Phim quy tụ các diễn viên gồm NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương... Bộ phim bắt đầu ra rạp trên toàn quốc từ 12/12.