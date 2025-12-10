Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/12/2025 - XSST 10/12

XSST 10/12. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 10/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/12/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 10/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.