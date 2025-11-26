Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 26/11/2025 - XSST 26/11

XSST 26/11. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 26/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 26/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 26/11/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 26/11/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu người trúng thưởng.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

