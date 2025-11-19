Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/11/2025 - XSST 19/11

XSST 19/11. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 19/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/11/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 19/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

