Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 5/11/2025 - XSST 5/11

XSST 5/11. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 5/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 5/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 5/11/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 5/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: Trùng khớp 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- 10 giải nhì: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- 20 giải ba: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 70 giải tư: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 100 giải năm: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- 300 giải sáu: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- 1.000 giải bảy: Trùng khớp 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- 10.000 giải tám: Trùng khớp 2 số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Trùng khớp 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho các vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 5/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.