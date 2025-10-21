Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/10/2025 - XSST 22/10

XSST 22/10. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 22/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/10/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 22/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số cuối so với kết quả giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.