Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/10/2025 - XSST 15/10

XSST 15/10. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 15/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/10/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 15/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai được mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba được mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư được mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm được mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu được mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy được mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 15/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.