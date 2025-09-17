Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/9/2025 - XSST 17/9

XSST 17/9. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 17/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/9/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 17/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ Ba mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.