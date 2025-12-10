Sắp diễn ra toạ đàm chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

(VTC News) -

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những ưu tiên chiến lược của ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Trong bối cảnh đó, Báo Điện tử VTC News phối hợp Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức toạ đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế – Từ chính sách đến thực tiễn”, phát sóng trên nền tảng số của VTC News vào 9h ngày 11/12.

Chương trình hướng tới mục tiêu phác họa bức tranh toàn diện về hành trình chuyển đổi số ngành Y tế, từ định hướng chiến lược ở cấp quản lý đến hiệu quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong triển khai tại các bệnh viện.

Đây cũng là diễn đàn để cơ quan hoạch định chính sách và các đơn vị y tế tuyến cuối cùng trao đổi cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp khả thi nhằm biến chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, nội dung thảo luận của tọa đàm sẽ tập trung vào nhiều trụ cột quan trọng: Chiến lược chuyển đổi số y tế trong giai đoạn mới; xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất, liên thông; ứng dụng các nền tảng quản trị bệnh viện thông minh; tích hợp trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và vận hành; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; cùng những mô hình, sáng kiến chuyển đổi số đã chứng minh hiệu quả tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thực tiễn cho thấy chuyển đổi số trong y tế không chỉ là việc trang bị phần mềm hay hạ tầng công nghệ, mà là quá trình thay đổi toàn diện phương thức quản lý, quy trình vận hành, cách tiếp cận thông tin và cả tư duy làm việc.

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương thời gian qua đã tiên phong triển khai bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân và các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại không ít thách thức, từ nguồn lực tài chính, nhân lực công nghệ, mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng đến tính thống nhất của hệ sinh thái dữ liệu.

Chính vì vậy, tọa đàm kỳ vọng mang đến cái nhìn rõ nét về các “điểm nghẽn” đang cản trở tiến độ chuyển đổi số, đồng thời bàn luận về những giải pháp thúc đẩy định danh điện tử y tế, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường khả năng kết nối liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Công nghệ số giúp điều dưỡng Cơ xương khớp đi buồng thuận tiện hơn. (Ảnh: BVCC)

Một chủ đề quan trọng khác là cách tận dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh, phân tầng nguy cơ và tối ưu hoá quy trình điều trị nhưng vẫn đảm bảo an toàn, minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình sẽ có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia từ bệnh viện tuyến cuối – những người trực tiếp tham gia hoạch định và hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số. Sự kết hợp này hứa hẹn cung cấp góc nhìn đa chiều, giúp đối chiếu giữa chính sách và thực tiễn, chỉ ra những việc đã làm được, những vấn đề đang tồn tại và những ưu tiên cần thúc đẩy trong thời gian tới.

Toạ đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế – Từ chính sách đến thực tiễn” được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà quản lý, bệnh viện, chuyên gia và độc giả, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, đưa chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả hơn cho người bệnh và toàn xã hội.