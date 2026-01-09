Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/1/2026 - XSGL 9/1

XSGL 9/1. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 9/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/1/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 9/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.