Thanh niên chết trên quốc lộ nghi có liên quan đến xe tải chở quặng sắt

(VTC News) -

UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đang phối hợp với lực lượng công an điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên T.M.T (SN 2000, trú tại thôn Phúc Kiều, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị) trên tuyến quốc lộ 1A đoạn xã Phú Trạch.

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 8/1, Công an xã Phú Trạch nhận tin báo của anh Phạm Tiến S. (SN 1991, trú thôn Đông Cảng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) là cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình (tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) việc phát hiện thi thể tử vong tại Km604+900, quốc lộ 1.

Anh T được phát hiện nằm chết trên quốc lộ 1, trong tình trạng thi thể bị biến dạng. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Trạch báo cáo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nắm, chủ trì xác minh làm rõ và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua rà soát camera, cơ quan công an bước đầu xác định xe tải gắn biển kiểm soát UN-1472, kéo theo rơ móc gắn biển kiểm soát UN-2497 chở quặng sắt do ông N.T.L (SN 1987, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển có liên quan đến vụ việc trên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục chủ trì xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Công an phường Đồng Hới, cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang nhóm gồm 3 nam, nữ sử dụng trái phép chất ma túy gồm Đỗ Đăng Đạt (SN 1999, quê TP Hà Nội), Phạm Văn Trưởng (SN 1990, quê Hưng Yên), hiện đều ở tại số nhà 243 Trần Hưng Đạo, (phường Đồng Hới) và Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1999, quê Đắk Lắk - thuê trọ tại đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hới).

Trước đó, khoảng 2h, ngày 8/1, tại phòng ngủ tầng 2 (số nhà 243 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới) nhóm Đạt, Trưởng và Bích đang sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 túi nilon, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 ống hút giấy cuộn tròn, 1 thẻ nhựa, 1 bật lửa, 1 đèn chiếu, 1 loa hiệu Morard… Cả 3 đều khai nhận sử dụng ma túy tổng hợp dạng kẹo và ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan công an tiến hành triệu tập Trịnh Xuân Bảo (SN 1999, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) là người cung cấp ma túy cho nhóm trên. Trịnh Xuân Bảo sau đó cũng tự nguyên giao nộp 6 viên ma tuý dạng kẹo, 10 chỉ ma túy dạng ketamin.