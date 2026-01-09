Tỉnh đầu tiên công bố chọn môn Tổ hợp là môn thi thứ 3 vào lớp 10

(VTC News) -

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 với cấu trúc 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp.

Theo phương án này, kiến thức bài thi tổ hợp sẽ trải rộng ở các môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh, nâng tổng số nội dung kiến thức được kiểm tra lên 8 môn.

Sở này cho biết bài thi tổ hợp dự kiến gồm 80 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Nếu tính theo từng môn riêng lẻ, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh sẽ đánh giá kiến thức ở 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Mỗi phần kiến thức có khoảng 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, 70% số câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% ở mức thông hiểu và khoảng 10% ở mức độ vận dụng. Nội dung đề thi bám sát chương trình lớp 9, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài chương trình hoặc luyện các dạng câu hỏi vận dụng cao.

Cấu trúc trong đó tiếng Anh chiếm tỷ lệ cao (30/80 câu) cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Kết quả bài thi tổ hợp là dữ liệu để các trường THPT tư vấn chọn tổ hợp môn học, phân lớp, bố trí giáo viên, hạn chế chọn sai năng lực.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Sơn La dự kiến gồm 3 bài thi toán, ngữ văn và tổ hợp. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết việc dự kiến lựa chọn bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Quy chế tuyển sinh tại Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, phù hợp định hướng đổi mới giáo dục, Chương trình GDPT 2018 và mục tiêu giáo dục toàn diện. Theo đó, hình thức này góp phần bảo đảm công bằng, khách quan, không làm giảm cơ hội trúng tuyển của học sinh so với các năm trước.

Việc áp dụng bài thi tổ hợp giúp ổn định môn thi, hạn chế tình trạng thay đổi hàng năm, giúp ổn định môn thi, hạn chế tình trạng “chờ đợi môn thứ ba”, đồng thời khuyến khích học sinh học đều các môn, giảm học lệch. Hình thức thi này cũng được kỳ vọng đánh giá diện rộng năng lực của học sinh, thay vì chỉ tập trung vào một số môn đơn lẻ.

Sở khẳng định việc điều chỉnh hình thức bài thi không làm thay đổi cơ hội trúng tuyển, bởi cơ hội phụ thuộc chỉ tiêu tuyển sinh và nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp; bài thi tổ hợp hay từng môn đơn lẻ chỉ là công cụ xếp hạng, còn tính bình đẳng giữa thí sinh vẫn được giữ nguyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La sẽ cung cấp ma trận đặc tả về đề thi và đề minh hoạ, nhằm giúp các trường có định hướng ôn luyện cho học sinh cuối cấp.

Việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cơ bản thực hiện như năm học 2025-2026. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đúng hai trường THPT trên địa bàn tỉnh (không tính nguyện vọng xét tuyển vào các trường chuyên biệt là Trường THPT Chuyên và các trường phổ thông dân tộc nội trú nếu đủ điều kiện).

Sơn La có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,6% vào năm 2025.

Trước đó, Đà Nẵng và TP.HCM là hai địa phương đầu tiên công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Cả hai địa phương này đều lựa chọn Ngoại ngữ (90 phút) là môn thi thứ ba, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn (120 phút). Tại TP.HCM, thí sinh thi đăng ký vào lớp chuyên và tích hợp sẽ thi thêm một bài thi bổ sung tương ứng.

Theo quy định tại Thông tư số 30 của Bộ GD&ĐT, đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT có thể được triển khai theo 3 phương thức: Thi tuyển, Xét tuyển hoặc Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh nào thuộc thẩm quyền của địa phương.

Về thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Thông tư quy định thực hiện 3 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD&ĐT lựa chọn.