Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/12/2025 - XSDNA 10/12

XSDNA 10/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 10/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.
- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế mở thưởng.
- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.
- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.
- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.
- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.
- XSMT thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.