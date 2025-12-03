Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/12/2025 - XSDNA 3/12

XSDNA 3/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 3/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/12/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 3/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên, Huế thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế thực hiện quay thưởng.

