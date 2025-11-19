Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 19/11/2025 - XSDNA 19/11

XSDNA 19/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 19/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 19/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 19/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 19/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

