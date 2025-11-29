Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/11/2025 - XSDNA 29/11

XSDNA 29/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 29/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 29/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế thực hiện quay thưởng.

