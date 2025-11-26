Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 26/11/2025 - XSDNA 26/11

XSDNA 26/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 26/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 26/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 26/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 26/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

